Посол РФ в Молдавии призвал решить проблему поставок газа в ПМР без политизации
При решении вопроса поставок газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) необходимо учитывать интересы людей и отказываться от политизации. Об этом 15 апреля заявил посол России в Молдавии Олег Озеров в интервью молдавскому телеканалу Canal 5.
«Мы исходим из того, что и в перспективе эти вопросы будут решаться именно на этой основе [без политизации, исходя из интересов людей]. И жизнь показывает, что решение находить можно. Тем более если говорить о молдавской стороне», — заявил политик.
Он отметил, что молдавская сторона сама заинтересована в том, чтобы получать электроэнергию с Молдавской ГРЭС в Приднестровье.
Ранее, 7 апреля, поставки газа в Приднестровье приостанавливались на несколько дней по техническим причинам.
Депутаты парламента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 5 марта утвердили указ о продлении чрезвычайного экономического положения до 9 апреля включительно, позже его вновь продлили до 9 мая. Как отметили парламентарии, ситуация с поставками газа в республику напряженная, так как объемы поставок голубого топлива не обеспечивают полноценной работы промышленных предприятий.