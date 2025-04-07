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В Приднестровье приостановили поставки газа по техническим причинам

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Фото: РИА Новости/Артем Кулекин
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Поставки газа в Приднестровье на несколько дней приостановлены по техническим причинам. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба президента непризнанной республики Вадима Красносельского на официальном сайте.

«В минувшую субботу поставка природного газа в Приднестровье была приостановлена. Перерыв, обусловленный техническими аспектами, продлится до 8–9 апреля», — говорится в сообщении.

В ходе совещания первый заместитель председателя правительства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Сергей Оболоник сообщил, что уже завтра или послезавтра вместе с поступлением газа появится возможность возобновить централизованную подачу отопления. По его словам, отопительный сезон в республике будет продлен до 13 апреля.

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Депутаты парламента ПМР 5 марта утвердили указ Красносельского о продлении чрезвычайного экономического положения до 9 апреля включительно. По словам верховного совета, ситуация с поставками газа в республику остается напряженной. Текущие объемы поставок голубого топлива не обеспечивают полноценной работы промышленных предприятий.

Поставки газа из России в Молдавию и Приднестровье прекратились с 1 января из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите через свою территорию и долгов молдавской стороны перед «Газпромом». В середине января стало известно, что Россия готова оказать помощь ПМР и начать гуманитарные поставки газа.

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