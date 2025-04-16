Россиянам назвали среднюю стоимость пасхального стола

Средняя стоимость пасхального стола в этом году составит 711 рублей при самостоятельном приготовлении основных блюд. При этом 75% россиян не планируют экономить на праздничных продуктах. Это следует из исследования сервиса «Пакет» от Х5, с результатами которого ознакомились «Известия» 16 апреля.

Аналитики выяснили, что в этом году четверть опрошенных планируют потратить на пасхальный стол от 1–2 тыс. рублей, еще четверть — от 2–3 тыс. рублей. 15% готовы к расходам в размере от 3–4 тыс. рублей.

Согласно данным, две трети жителей страны ежегодно отмечают этот праздник, а каждый пятый готов присоединиться к торжеству, если получит приглашение от друзей или родных.

Яйца остаются главным символом праздника, их включили в меню 98% опрошенных. Кулич почти не уступает по популярности — 93%, а творожную пасху планируют готовить 50% респондентов. Треть россиян намерена завершить пост мясными блюдами, а 31% встретит Пасху с традиционным кагором.

Исследование показало, что 92% россиян сохраняют традицию красить яйца, используя специальные красители (43%), луковую шелуху (28%) или термонаклейки (21%). Три четверти опрошенных самостоятельно готовят пасхальные угощения, 66% устраивают семейные застолья, а 33% украшают дома к празднику.

Что касается куличей, то 41% предпочитают варианты с обильной глазурью, 29% выбирают с цукатами, а 11% — с орехами. Трендовые версии — с матчей, без глютена или сахара — оказались популярны лишь у 1% респондентов.

Ранее, 12 апреля, шеф-кондитер Palmira Art Мария Преображенская рассказала «Известиям», как выбрать кулич и творожную пасху. По словам эксперта, при покупке кулича необходимо обратить внимание на внешний вид. Он должен быть ровным, не мятым, не деформированным. На куличе не должно быть видно отломов, трещин, он не должен крошиться. Это важно, потому что неправильная транспортировка и хранение кулича могут привести к потере товарного вида и качества изделия.