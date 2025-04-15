Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поддержал переезжающих в РФ и разделяющих ее ценности людей
Мир
Парламент Гагаузии заявил о введении Молдавией внешнего управления автономией
Мир
Премьер Франции анонсировал выделение €3 млрд на оборону
Мир
FT заявила об изучении ЕС возможности разрыва контрактов на поставку газа из РФ
Мир
Шор заявил о притеснении жителей Гагаузии властями Молдавии из-за поддержки РФ
Общество
Путин призвал не снижать темпов ремонта дорог
Мир
Краснов отметил важность консультаций между РФ и ОАЭ в вопросе правовой помощи
Мир
В МИД РФ заявили о бездействии ОБСЕ по проблеме радикализации в Европе
Экономика
Путин призвал навести порядок в сфере семейной ипотеки
Мир
Посол КНР заявил о плане договориться с РФ о росте закупок газа в 2025 году
Мир
Песков заявил о четком намерении РФ двигаться в сторону мира на Украине
Мир
СМИ указали на изменение «политики» Каллас из-за провала идеи по фонду для Украины
Мир
Лавров указал на вклад латиноамериканских стран в победу над нацизмом
Мир
В МИД РФ назвали циничной атаку ВСУ по Курской области на фоне заявлений о мире
Мир
Российские спасатели завершили миссию в Мьянме после землетрясения
Общество
В России банк оштрафовали за пересылку персональных данных в WhatsApp
Мир
Гуцул указала на превращение юстиции со стороны Санду в инструмент расправы

Путин заявил о необходимости поддержки опорных пунктов для развития инфраструктуры

Путин: опорные населенные пункты будут развиваться на основе мастер-планов
0
EN
Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Поддержка опорных населенных пунктов в России должна способствовать развитию инфраструктуры в регионах. Об этом 15 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул важность дальнейшего развития и обустройства страны, создания комфортной и безопасной среды, а также решения жилищных проблем. Для решения этих задач российский лидер указал на необходимость поддержки опорных населенных пунктов.

«В них проживают две трети наших граждан», — уточнил он.

Кроме того, Путин заявил, что 2160 опорных населенных пунктов вместе с крупнейшими мегаполисами призваны обеспечить социально-экономический каркас России и создать более гармоничную, устойчивую модель расселения по территории страны.

«Развитие опорных населенных пунктов будет идти, в том числе, на основе мастер-планов. В них должно быть отражено, каким будет конкретный город, районный центр или село через 6–12 лет», — сказал президент.

Глава государства обратил внимание на то, что в регионах России уже началась разработка мастер-плана. Тем не менее этот документ в настоящее время не имеет юридической силы. Путин призвал не откладывать работу над ним.

«Судьбу России мы будем определять сами и только сами»
Какие приоритеты для страны Владимир Путин определил на инаугурации и как в мире отреагировали на это событие

10 января сообщалось, что в опорных населенных пунктах России к 2030 году планируют улучшить качество среды для жизни на 30%, а к 2036 году — на 60%. Это следует из единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и с прогнозом до 2036 года. Ответственным за достижение утвержденных показателей назначили заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Путин в мае 2024 года подписал указ о национальных целях развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Указ предусматривает семь групп целей. Первая из них направлена на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей в России, а также на поддержку семьи.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025