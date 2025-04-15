Путин заявил о необходимости поддержки опорных пунктов для развития инфраструктуры

Поддержка опорных населенных пунктов в России должна способствовать развитию инфраструктуры в регионах. Об этом 15 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул важность дальнейшего развития и обустройства страны, создания комфортной и безопасной среды, а также решения жилищных проблем. Для решения этих задач российский лидер указал на необходимость поддержки опорных населенных пунктов.

«В них проживают две трети наших граждан», — уточнил он.

Кроме того, Путин заявил, что 2160 опорных населенных пунктов вместе с крупнейшими мегаполисами призваны обеспечить социально-экономический каркас России и создать более гармоничную, устойчивую модель расселения по территории страны.

«Развитие опорных населенных пунктов будет идти, в том числе, на основе мастер-планов. В них должно быть отражено, каким будет конкретный город, районный центр или село через 6–12 лет», — сказал президент.

Глава государства обратил внимание на то, что в регионах России уже началась разработка мастер-плана. Тем не менее этот документ в настоящее время не имеет юридической силы. Путин призвал не откладывать работу над ним.

10 января сообщалось, что в опорных населенных пунктах России к 2030 году планируют улучшить качество среды для жизни на 30%, а к 2036 году — на 60%. Это следует из единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и с прогнозом до 2036 года. Ответственным за достижение утвержденных показателей назначили заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Путин в мае 2024 года подписал указ о национальных целях развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Указ предусматривает семь групп целей. Первая из них направлена на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей в России, а также на поддержку семьи.