Испанец Франк Артига покинул пост главного тренера подмосковного ФК «Химки»
Группа тренеров во главе с Франком Артигой покинула подмосковный футбольный клуб (ФК) «Химки». Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе команды.
Уточняется, что контракты расторгнуты также с ассистентами Артиги: Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сессой. Произошло это по соглашению сторон.
«Эти специалисты многому нас научили и многому научились у нас. Настало время двигаться дальше», — подчеркнули в Telegram-канале клуба.
В декабре 2024 года Николай Оленев покинул пост генерального директора ФК «Химки». Оленев занимал эту должность с сентября 2022 года. За время его работы клуб вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и провел масштабную модернизацию инфраструктуры.