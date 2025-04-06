«Нужно доказывать, что тренер сборной не просто так о тебе говорит»

Еще зимой футбольный клуб «Химки» казался главным кандидатом на вылет из РПЛ. Это было связано с финансовыми проблемами в виде задолженностей по зарплатам перед командой в несколько месяцев, из-за которой Палата по разрешению споров РФС наложила на подмосковный коллектив запрет регистрировать новичков. Кроме того, в декабре правоохранительные органы задержали инвестора «Химок» Туфана Садыгова. В январе его освободили под залог.

Тем не менее команда Франка Артиги успешно проводит весеннюю часть сезона. Она в первых после зимней паузы четырех турах набрала семь очков из десяти. За восемь туров до конца клуб идет на 11-м месте с отрывом в четыре очка от зоны переходных матчей. Если в воскресенье «Химки» не проиграют в гостях махачкалинскому «Динамо», то еще увеличат отрыв от конкурентов. В интервью «Известиям» вратарь подмосковного коллектива Никита Кокарев объяснил весенние результаты команды, прокомментировал слова тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова о своем возможном вызове в национальную команду и рассказал о взаимоотношениях с Матвеем Сафоновым и другой группой вратарей, с которыми занимался в системе «Краснодара».

«Не важно, выходим мы против «Зенита» или «Пари НН», надо выигрывать»

— За счет чего «Химки» при всех своих финансовых проблемах удачно проводят весну?

— Я не знаю, честно говоря, про какие конкретно проблемы вы говорите.

— Про разговоры о задержках зарплаты, про декабрьское задержание Туфана Садыгова.

— Ну это разговоры. Это ваше дело — рассуждать об этом, о том, что у нас какие-то проблемы. Мы выходим на футбольное поле и всё доказываем там. Доказываем там, что мы игроки премьер-лиги, что мы должны соответствовать этому уровню. И не важно, какие разговоры вокруг нас ходят.

— А даже если разговоры про задержки зарплаты правдивы, это тоже ни на что не влияет?

— Ну мы видим всё на футбольном поле. Всё в порядке.

— «Химки» этой весной успешно играют с прямыми конкурентами по борьбе за выживание — победили «Факел» (1:0) и «Пари Нижний Новгород» (2:0), сыграли вничью с «Ахматом» (1:1). На такие матчи особый настрой?

— Настрой на каждый матч — выиграть и заработать три очка. И для начала максимально себя обезопасить, а потом смотреть на верх таблицы и пытаться туда залезть.

— У вас впереди еще матчи с прямыми конкурентами — выезд к махачкалинскому «Динамо» и домашняя игра с «Крыльями Советов». Даже эти игры не будут иметь особый характер?

— Я же говорю, каждый матч имеет особый характер. Не важно, выходим мы против «Зенита» или «Пари НН», надо выигрывать.

«Давайте без Матвея Сафонова, пожалуйста»

— В сентябре вы дебютировали в РПЛ и с тех пор не отдаете место в основе? За счет чего так быстро закрепились на этом уровне?

— Думаю, я всё доказываю на тренировочном поле. А как по-другому? Если бы я не был достоин, то играл бы другой вратарь. Но тренеры видят мою работу и выбирают меня.

— Чем РПЛ отличается от первой лиги, в которой вы в прошлом сезоне играли за тульский «Арсенал»?

— Скорости чуть-чуть поменялись. Всё остальное так же. Футбол везде один — 11 на 11 игроков на поле, один мяч. И мы играем друг против друга. В РПЛ просто скорости чуть-чуть побыстрее.

— А на вас лично как сказался переход на уровень премьер-лиги?

— Быстрее приходится думать.

— Только думать? Или двигаться тоже?

— Только думать. Двигаться ты уже должен уметь.

— Вы воспитанник «Краснодара». Можете объяснить, за счет чего из его системы выходят столько вратарей, закрепившихся на уровне РПЛ, как Матвей Сафонов, Станислав Агкацев, Евгений Латышонок, Денис Адамов и вы?

— Хорошая система, хорошие тренеры — можете открыть сайт футбольного клуба «Краснодара», тренеров вратарей (там есть отдельная вкладка) и увидите всех этих людей. Они сейчас там те же, что и в мое время (в списке тренеров академии «Краснодара» на официальном сайте клуба значатся старший тренер вратарей Дмитрий Климов, тренеры вратарей Евгений Городов, Никита Кривуля, Олег Беляков, Роман Мамедов, Никита Егязаров, Вячеслав Кирюшин, Игорь Фильченко, Павел Тарасов. — Ред.).

— Перескались в «Краснодаре» с Сафоновым, Агкацевым, Латышонком и Адамовым?

— У нас же одна система.

— Но с тем же Сафоновым разница в возрасте четыре года всё-таки.

— Команды всё равно примерно одни и те же в системе, когда уже подходишь к взрослому возрасту. «Краснодар-2», «Краснодар-3», молодежный состав, главная команда. Когда ты переходишь в эти команды, всё равно пересекаешься с вратарями, которые уже там.

— Как они вам как люди? С кем-то особенно поддерживаете дружеские отношения?

— Прекрасные люди. Со всеми хорошо общаемся. Если мне понадобится какой-то совет или у меня будет какая-то просьба, то, думаю, они никогда не откажут.

— Повод уже был у кого-то из них просить совета?

— Нет-нет. Переписываемся просто. Можем кого-то поздравить с чем-то, поддержать друг друга — это нормальные вещи.

— Следите за дебютным сезоном Матвея Сафонова в ПСЖ?

— Давайте без Матвея Сафонова, пожалуйста. Вот Стас Агкацев в последнем интервью сказал, что в 95% случаев разговаривает с журналистами про Матвея. Так что давайте без него.

— Вас я всё-таки в первый раз о нем спрашиваю.

— Вы в первый раз. Другие журналисты в первый раз спросят. Так в совокупности и получится не первый раз.

— Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в марте говорил, что следит за вами, и назвал вас в числе тех, кого могут вызвать в национальную команду. С вами он это обсуждал?

— Со мной лично он не разговаривал. Но приятно, что тренер вратарей сборной о тебе так высказывается. Нужно продолжать дальше доказывать, что он не просто так обо мне говорит.

— Возможно, странный вопрос, но вам было бы интересно ехать в сборную России, если придется играть матчи с такими соперниками, как Бруней и Гренада?

— Действительно странный вопрос. Это сборная России. Если в нее идет вызов, то от него невозможно отказаться. Мне кажется, что туда вызываются только достойные люди, достойные игроки.