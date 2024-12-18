Николай Оленев покинул пост гендиректора ФК «Химки»
Николай Оленев покинул пост генерального директора подмосковного футбольного клуба (ФК) «Химки». Об этом в среду, 18 декабря, сообщила пресс-служба команды.
«Благодарим Николая Оленева за совместную работу и желаем новых успехов!» — говорится в сообщении во «ВКонтакте».
Оленев занимал эту должность с сентября 2022 года. За время его работы клуб вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ) и провел масштабную модернизацию инфраструктуры.
Новым генеральным директором команды назначен Дмитрий Брехов, который ранее занимал должность заместителя Оленева.
«Рад возможности трудиться на благо ФК «Химки» в новом качестве. В ближайших планах — поступательное развитие команды и клуба, оптимизация внутренних процессов, рост спортивных результатов и усиление инфраструктуры. После Нового года игроки и тренеры отправятся на тренировочные сборы в Турцию, рассчитываем подойти к весенней части чемпионата Мир РПЛ хорошо подготовленными и конкурентоспособными», — сказал Брехов.
Ранее, 13 сентября, защитник Георгий Джикия перешел в футбольный клуб «Химки» на правах свободного агента. До этого спортсмен играл за московский клуб «Спартак» с 2017 года.