В России банк оштрафовали за пересылку персональных данных в WhatsApp
Российский суд впервые привлек к ответственности финансовую организацию за использование иностранного мессенджера для передачи персональных данных гражданина. Об этом сообщили «Известиям» в Роскомнадзоре (РКН) 15 апреля.
Там уточнили, что с доказательствами нарушения банком закона в службу обратилась жительница Москвы. В ходе разбирательства выяснилось, что сотрудник кредитной организации, вопреки запрету, отправил с корпоративного номера сообщение должнику через WhatsApp (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Банк был признан виновным по статье 13.11.2 КоАП и оштрафован на 200 тыс. рублей за коммуникацию с должником через WhatsApp», — уточнили в РКН.
С 1 марта 2023 года в РФ в силу вступил запрет на использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. При этом 20 июня 2023 года Госдума ввела штрафы до 700 тыс. рублей для финансовых организаций и госструктур за пересылку юридически значимых документов в иностранных мессенджерах.