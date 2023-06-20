ГД приняла закон о штрафах за использование зарубежных мессенджеров госслужащими

Госдума приняла закон о штрафах для государственных служащих за использование иностранных мессенджеров. Документ опубликован на сайте нижней палаты 20 июня.

Из текста законопроекта следует, что штрафы коснутся только тех госслужащих и финансовых организаций, которые начнут глубоко интегрировать зарубежные мессенджеры в свои рабочие процессы, связанные с оборотом персональных данных и финансовой информации. При этом любая другая коммуникация госслужащих или сотрудников банков в зарубежных мессенджерах не запрещается, уточняет «Газета.Ru».

Размер штрафа для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для компаний — от 100 тыс. до 700 тыс. рублей. Функции контроля за соблюдением закона будет обеспечивать Роскомнадзор.

Ранее, 1 марта, сообщалось, что Роскомнадзор запретил некоторым российским компаниям пользоваться зарубежными мессенджерами для оказания услуг.

В октябре прошлого года Минпросвещения рекомендовало школам не использовать зарубежные мессенджеры в учебном процессе. В качестве альтернативы образовательным учреждениям предложили российские аналоги. При этом в министерстве подчеркнули, что никакого регламента в школах не вводилось.