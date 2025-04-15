Audi показала самый обтекаемый седан с ДВС в истории марки

Компания Audi представила новый седан A6, показатель его аэродинамической эффективности оказался лучшим среди всех моделей марки с ДВС. Продажи новинки в Германии начнутся этой весной, цена стартует от €55,5 тыс., сообщила пресс-служба компании 15 апреля.

Коэффициент лобового сопротивления у Audi A6 составляет 0,23 (тогда как у электрического A6 Sportback e-tron этот показатель составляет 0,21). Длина модели составляет 4,99 м, колесная база — 2927 мм. В салоне установлены три экрана, 10,9-дюймовый дисплей для переднего пассажира опциональный. Шумоизоляция седана улучшилась на 30% по сравнению с моделью предыдущего поколения.

Начальная версия Audi A6 комплектуется бензиновым турбомотором 2.0 (204 л.с.; 340 Нм), привод передний. Аналогичного объема дизельный агрегат с 48-вольтовой системой развивает 204 л.с. (400 Нм), привод может быть передним или полным.

Самая мощная версия A6 оснащена трехлитровым бензиновым V6 (367 л.с.; 550 Нм) с умеренно гибридной электросистемой и полным приводом. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,7 с и ускоряется до 250 км/ч. В список опций A6 входят полноуправляемое шасси, адаптивная пневмоподвеска, спортивный задний дифференциал, четырехзонный климат-контроль, 20 аудиодинамиков и прочее.

В новом семействе седан A6 присоединится к соплатформенному универсалу A6 Avant, а также электромобилям A6 Sportback e-tron и A6 Avant e-tron.

Ранее в этот день сообщалось, что немецкий производитель спорткаров Isdera AG, который был основан в 1982 году и выпускал автомобили мелкосерийно, подал заявление о банкротстве. В России автомобили этого бренда были известны благодаря вкладышам с жевательных резинок Turbo.