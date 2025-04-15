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9 мая в «Острове Мечты» пройдет праздник «Города-герои Великой Победы»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 60 лет с момента присвоения Москве почетного звания «Город-герой» в «Острове Мечты» состоится масштабный праздник, организованный совместно с Префектурой Южного административного округа города Москвы, ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЮАО», ГБУ ЦД «Личность» и ГБУ ДСЦ «Мир Молодых.

Мероприятия пройдут в южном ландшафтном парке и в пространстве городского променада на площади «Москва» 9 Мая с 12:00 до 16:00.

Символом дня станет созданная специально к 80-й годовщине Великой Победы инсталляция «Города-герои», наглядно показывающая связь времён и поколений. Конструкция представляет собой девять вертикальных панелей, каждая из которых посвящена одному из Городов-Героев. Это настоящая «летопись в лицах» — памятник стойкости, единству и мужеству советских людей.

Посетителей ждёт насыщенная программа, которая найдёт отклик в сердце каждого: концерт лучших коллективов Юга Москвы — обладателей почетных званий Департамента культуры города Москвы, спектакль-реконструкция «Снимается кино», где можно будет принять участие в качестве актеров киноленты.

Кроме того, гости смогут проверить свои знания в исторической викторине, поучаствовать в мастер-классах и семейных игротеках. А в тематических фотозонах — сделать душевные фотографии, чтобы унести с собой память о празднике.

На протяжении всего мероприятия будут работать выставка военной техники и полевая кухня.

9 мая с 12:00 до 16:00, культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты», южный ландшафтный парк и городской променад, площадь «Москва» (г. Москва, проспект Андропова, д.1).

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