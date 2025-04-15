Росаккредитация подписала меморандум о взаимопонимании с органом халяль Индонезии

Руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник и руководитель Агентства по гарантии качества продукции халяль Республики Индонезия (BPJPH) Ахмад Хайкал Хасан 15 апреля в Джакарте подписали меморандум о взаимопонимании в области инфраструктуры качества халяль. Об этом сообщили в пресс-службе Росаккредитации.

Документ позволит укрепить сотрудничество сторон, создать взаимно признанные системы аккредитации и сертификации халяль для упрощения торговли и устранения технических барьеров. Помимо этого, предполагается обучение российских специалистов и экспертов по аккредитации, а также обмен опытом и лучшими практиками.

«Меморандум станет основой для дальнейшего сотрудничества по вопросам признания аккредитации российских органов по сертификации халяль и снижения торговых барьеров между нашими странами», — подчеркнул Скрыпник.

В службе добавили, что для российских экспортеров такой продукции сотрудничество органов по аккредитации и регуляторов в сфере халяль снизит финансовые затраты и расширит возможности экспорта, упростит вывод продукции на рынок Индонезии и Юго-Восточной Азии.

Ранее, российский посол в Сингапуре Николай Кудашев рассказал «Известиям, что российская и сингапурская стороны работают над допуском мясной продукции из РФ на рынок Сингапура, включая взаимное признание сертификатов на продукцию халяль. Он также назвал перспективным направлением поставки продовольствия, ведь 95% потребляемых в этой стране продуктов питания — импортные.