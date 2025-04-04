Посол РФ рассказал о росте товарооборота с Сингапуром

Товарооборот между РФ и Сингапуром увеличился на 81% с 2022 года и составил $4,5 млрд в 2024-м, заявил «Известиям» российский посол в Сингапуре Николай Кудашев. Основным драйвером увеличения объемов торговли стал рост российского экспорта на 90%.

«Мы видим перспективы и интерес со стороны местных организаций к развитию сотрудничества в сферах финансов (включая цифровые финансовые активы), робототехники, аддитивных и информационных технологий, кибербезопасности. Перспективное направление — поставки продовольствия, ведь 95% потребляемых здесь продуктов питания — импортные. Так, например, мы работаем над допуском российской мясной продукции на рынок Сингапура, включая взаимное признание сертификатов на продукцию халяль,», — отметил Кудашев «Известиям».

В Сингапуре регулярно проходят бизнес-миссии российских компаний, а местные деловые круги активно участвуют в переговорах с бизнес-структурами РФ, подчеркнул дипломат.

Напомним, что Сингапур присоединился к антироссийским санкциям в отличие от более взвешенного подхода, которого придерживаются другие члены АСЕАН. В частности, в 2022-м страна запретила своим финансовым учреждениям проводить операции и устанавливать деловые отношения с четырьмя российскими банками. В ответ Москва внесла Сингапур в список недружественных государств.

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