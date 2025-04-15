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На Украине сообщили о ранившем мать и брата из гранатомета подростке

«Страна.ua»: в Харькове подросток случайно выстрелил из РПГ в мать и брата
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В Харькове подросток случайно выстрелил из ручного противотанкового гранатомета (РПГ), который ранее нашел в парке, и ранил свою мать и брата. Об этом 15 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua».

По его данным, мальчик принес РПГ домой, не сообщив об этом взрослым. Вечером он фотографировал оружие на балконе квартиры и нечаянно выстрелил. Мать подростка получила тяжелые травмы, брат — ранения средней степени тяжести. Сам подросток вызвал скорую помощь.

Суд приговорил его к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно.

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Ранее, 5 марта, в Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) открыли огонь по мужчине и разбили окна его автомобиля. По словам сестры украинца, его остановили 15 работников ТЦК с требованием показать документы. Потерпевший смог убежать от военкомов через дворы.

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