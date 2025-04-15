Мантуров заявил о готовности РФ предложить Индонезии АЭС большой мощности

Россия готова предложить Индонезии атомные электростанции (АЭС) большой мощности и малые модульные реакторы, что позволило бы двум странам развивать совместные проекты. Об этом 15 апреля заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров во время общения с журналистами.

«Есть взаимный интерес к сотрудничеству в области ядерной энергетики с учетом планов Индонезии по расширению этой отрасли. Для развития совместных проектов в атомной энергетике Россия готова предложить Индонезии как станции большой мощности, так и малые модульные реакторы», — цитирует его ТАСС.

По его словам, флагманский продукт России в данной отрасли — это энергоблоки с реакторами ВВЭР–1200 поколения III+. Эта технология сейчас является самой передовой, соответствует нужному уровню безопасности и может выдержать экстремальные внешние условия: наводнения, цунами и землетрясения, уточнил замглавы правительства РФ. В случае реализации проект внесет вклад в климатическую и экологическую повестку Индонезии, а также поспособствует развитию экономики страны.

«Реализация проекта строительства АЭС в Индонезии даст колоссальный импульс для развития ее экономики, образования и технологий: каждый доллар, вложенный в проект по сооружению АЭС, дополнительно приносит в ВВП Индонезии почти два доллара», — заявил Мантуров.

Кроме того, по словам вице-премьера, Россия видит перспективы сотрудничества с Индонезией по проектам строительства объектов генерации с использованием возобновляемых источников энергии. РФ готова предложить свои технические возможности для промышленного и гражданского строительства в этой сфере, добавил он.

Ранее в тот же день заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Боровой сообщил, что минсельхоз России рассчитывает начать поставки говядины в Индонезию. Он выразил надежду на то, что этот рынок будет открываться и РФ сможет начать на нем работу.

Мантуров днем ранее также отметил, что до конца 2025 года ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индонезией. Он также отметил широкий интерес к развитию российско-индонезийнской кооперации, в том числе в таких базовых сферах, как энергетика, поставка и переработка нефтяной продукции, сжиженного природного газа, угля и алюминия.