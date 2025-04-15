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Орбан указал на стремление ЕС подорвать уровень жизни в Венгрии

Орбан: Брюссель хочет превратить Венгрию в «страну-неудачницу»
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Фото: TASS/EPA/SZILARD KOSZTICSAK
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Главы Евросоюза стремятся подорвать уровень жизни в Венгрии, а также экономику страны путем одобрения заявки на вступление Украины в ЕС. Об этом 15 апреля заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Брюссель и [венгерская оппозиционная] партия «Тиса» открыто признали, что их цель — подорвать уровень жизни венгров. Они хотят этого и работают вместе над тем, чтобы превратить Венгрию в страну-неудачницу», — сказал Орбан во время выступления в городе Бекешчаба, которое транслировалось на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

По его мнению, главную угрозу для Венгрии представляет вступление Украины в ЕС, которое обойдется Будапешту более чем в 20 трлн форинтов.

«К нам не только не поступят причитающиеся нам средства ЕС, но даже венгерские бюджетные деньги окажутся в Киеве», — заявил венгерский премьер.

Он подчеркнул, что власти Евросоюза хотят видеть в Венгрии проукраинское правительство, готовое выполнять их запросы.

«Брюссель помогает блокировать экономическое развитие венгров <…> Чем хуже для страны, тем лучше для них. Они пойдут на всё ради власти и денег», — резюмировал Орбан.

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 31 марта назвал позором попытки ЕС по ускорению процесса присоединения Украины к союзу. Он отметил, что страны Западных Балкан ждут вступления в объединение уже 14 лет, несмотря на то, что они подготовлены для этого намного больше, чем Украина.

17 марта Сийярто заявил, что что Венгрия не поддержала выделение нового пакета военной помощи Украине в размере €20 млрд. Он также подчеркнул, что власти страны не согласятся ни на какие шаги для вступления Украины в ЕС до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерской национальной общины в Закарпатье.

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