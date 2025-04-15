В Доминикане открылось посольство РФ
Посольство России открылось в Доминиканской Республике. Об этом 15 апреля сообщило диппредставительство в Telegram-канале.
Согласно сообщению, накануне чрезвычайный и полномочный посол РФ в Доминикане Алексей Середин передал копии верительных грамот главе республиканского МИДа Роберто Альваресу.
В МИД РФ, в свою очередь, поприветствовали регистрацию канала посольства в социальных сетях.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении по предложению МИД РФ российского посольства в Доминиканской Республике 7 сентября минувшего года. Тогда уточнялось, что здание диппредставительства будет располагаться в столице республики Санто-Доминго.