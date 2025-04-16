Врач-терапевт рассказала о причинах разного налета на языке

Полное отсутствие налета на языке и вид красного гладкого языка может сигнализировать о серьезном дефиците витамина В12, отметила терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Немова 16 апреля. Она рассказала «Известиям», на какие еще проблемы в организме может указывать изменение цвета налета.

«Налет на языке — это естественное скопление бактерий, остатков пищи, слущенных эпителиальных клеток и слизи. Он выполняет несколько функций. Во-первых, тонкий слой налета предотвращает пересыхание языка и снижает риск повреждения слизистой. Во-вторых, он удерживает частицы пищи, облегчая их дальнейшее расщепление ферментами слюны и формирование пищевого комка», — отметила она.

По словам эксперта, изменения цвета, толщины или структуры налета могут указывать на определенные состояния здоровья, но оценка должна проводиться врачом в комплексе с другими симптомами и обследованиями.

В норме налет на языке должен быть тонким, полупрозрачным, белого или слегка желтоватого цвета. У него мягкая консистенция, и он легко удаляется во время гигиенических процедур. Налет равномерно покрывает поверхность языка, не скрывая его естественную розовую окраску. Такие характеристики считаются физиологическими.

Недостаточная гигиена полости рта способствует накоплению налета и его утолщению. Также он может измениться после сна из-за снижения слюноотделения или при употреблении красящих продуктов, таких как кофе или черный чай. Также нередко курильщики замечают, что их язык покрывается коричневатым налетом — это естественная реакция организма на смолы и никотин при длительном курении на постоянной основе.

«Полное отсутствие налета и вид красного гладкого языка может сигнализировать о серьезном дефиците витамина В12, что требует немедленной коррекции. Густой белый или желтоватый налет творожистой консистенции, в свою очередь, часто свидетельствует о кандидозе полости рта. Это грибковое заболевание может возникать при неправильном использовании ингаляционных глюкокортикостероидов при бронхиальной астме или быть «сигналом» других более серьезных заболеваний», — добавила терапевт.

Если же налет приобретает интенсивный желтый или зеленоватый цвет, то это может указывать на проблемы с печенью или желчным пузырем. Особенно тревожным становится появление одновременно с этим симптомом ощущения горечи во рту, тяжести в правом подреберье.

«Налет с неприятным запахом является частой причиной патологии зубов, недостаточной гигиены полости рта особенно при наличии имплантов, коронок, брекетов. Реже — это следствие заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)», — отметила специалист.

Самым пугающим для многих становится появление черного налета. Вопреки распространенным страхам, чаще всего это лишь временное явление после приема активированного угля или препаратов железа. Однако существует и специфическое состояние, при котором сосочки языка разрастаются и темнеют из-за нарушения микрофлоры, что может указывать на тяжелые заболевания ЖКТ или иммунодефицитные состояния, объяснила Немова.

По ее мнению, заметив необычные изменения языка, не стоит паниковать, но и игнорировать их нельзя. В большинстве случаев достаточно улучшить гигиену полости рта, скорректировать питание и отказаться от вредных привычек. Однако, если налет не исчезает в течение двух недель или сопровождается другими симптомами, это веский повод обратиться к врачу.

«Использование скребка помогает удалять бактерии, остатки пищи и слущенные клетки, которые скапливаются на поверхности языка. Это способствует сохранению свежести дыхания на более долгий срок. При этом важно понимать, что очищение налета скребком не является профилактикой кариозных процессов. Кроме того, скребок не рекомендован для постоянного использования из-за риска травмирования сосочков языка, в которых располагаются вкусовые рецепторы. Вместо этого язык можно деликатно регулярно чистить зубной щеткой», — заключила терапевт.

Ранее, 28 марта, врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько рассказала «Известиям», что железо и витамин B12 важны для здоровья слизистой оболочки рта, так как помогают предотвратить воспаления и язвы. Эти микроэлементы в большом количестве содержатся в мясе.