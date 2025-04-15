В России произошло 227 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 227 ДТП, в которых погибли 14 и получили ранения 263 человека. Семь погибших были пассажирами и водителями транспортных средств. Об этом 15 апреля сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 72 ДТП, 28 из которых произошли на пешеходных переходах и 44 вне зоны их действия, погибли семь пешеходов, еще 67 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 28 детей-пешеходов, 12 из которых получили травмы на пешеходных переходах. С участием автобусов зафиксировано 13 ДТП, в которых погибших нет, но 16 участникам дорожного движения потребовалась медицинская помощь. Причиной шести происшествий с автобусами стали нарушения ПДД, допущенные их водителями.

В понедельник зарегистрировано 43 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 49 юных участников дорожного движения, в том числе 13 детей-пассажиров, велосипедист и четыре водителя мототранспорта в возрасте до 16 лет. Погибших детей нет.

Госавтоинспекция призвала автомобилистов соблюдать ПДД и быть более внимательными на дорогах населенных пунктов и городов. Особую осторожность следует проявлять при подъезде к пешеходным переходам, сбрасывая перед ними скорость вплоть до полной остановки, чтобы пропустить пешеходов. Поведение детей на дороге зачастую бывает непредсказуемым, поэтому следует не спешить возобновлять движение даже на разрешающий сигнал светофора.

В некоторых регионах страны продолжаются временные перекрытия или ограничения движения в связи неблагоприятной погодой или сложной паводковой ситуацией. Так, в Республике Северная Осетия – Алания в связи с ухудшением погодных условий на сопредельной территории с вечера 13 апреля действует временное прекращение движения на автодороге федерального значения А-161 Владикавказ – Нижний Ларс – граница с Республикой Грузия в направлении на выезд из РФ.

В Сахалинской области с утра 14 апреля из-за подмыва талыми водами и обрушения части дорожного полотна временно прекращено движение на 144 км автодороги регионального значения Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. В Алтайском крае из-за подтопления проезжей части паводковыми водами временно прекращено движение по одной из региональных автомобильных дорог. В Курганской области по той же причине прекращено движение по двум автодорогам регионального значения. В Красноярском крае в связи с подтоплением проезжей части ограничено движение автобусов и грузовиков на двух региональных автодорогах.

Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам при планировании поездок на дальние расстояния в этих и соседних с ними регионах следить за прогнозом погоды и информацией СМИ из мест перекрытий или ограничений движения. В случае негативного прогноза следует на время воздержаться от использования личного автотранспорта при длительных поездках или заранее наметить маршруты безопасного объезда проблемных мест.

«Обращаем внимание водителей на необходимость строгого соблюдения ПДД в межсезонье. Повышение температуры воздуха, ее перепады между дневными и ночными значениями, увеличивают риск аварийности на дорогах из-за тающей наледи, осадков в виде дождя или мокрого снега, а также вызванного ими ограничения видимости. Автомобилистам следует быть внимательнее, избегать опасных маневров, соблюдать установленный скоростной режим, а также увеличивать интервал и дистанцию между транспортными средствами. Соблюдение водительской дисциплины особенно необходимо, если в салоне вашей автомашины находятся дети-пассажиры, перевозить которых следует с соблюдением всех действующих требований безопасности», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

9 апреля сообщалось, что за первые три месяца 2025 года в России произошло 24 тыс. ДТП, что на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате этих аварий погибли 2,6 тыс. человек (–0,8%), ранены 30,6 тыс. (+1,4%).