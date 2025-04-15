В Ташкенте прошло литературно-музыкальное мероприятие «Чтения Победы»
В Ташкенте 15 апреля прошло международное литературно-музыкальное мероприятие из цикла «Чтения Победы», посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщила пресс-служба проекта 15 апреля.
Чтения в Музее истории Ташкента были посвящены роли народа Узбекистана в ВОВ. В те годы каждый третий житель республики принимал участие в борьбе против нацизма — на фронт отправилось около 2 млн человек. Надежный тыл обеспечил бесперебойную работу эвакуированных предприятий, научных учреждений и творческих объединений. В Ташкенте во время войны спаслись от голода и смерти тысячи эвакуированных советских граждан, в том числе дети, потерявшие родителей.
В число участников чтений вошли народный артист России, уроженец узбекистанского города Алмалык Дмитрий Харатьян, народные артисты Узбекистана Мансур Ташматов и Абзал Рафиков, заслуженная артистка Узбекистана Анастасия Пенькова и другие деятели культуры. Зрители услышали произведения Шарафа Рашидова, Гафура Гуляма, Расула Гамзатова, Булата Окуджавы, Роберта Рождественского и других авторов советской эпохи.
«Чтения Победы» — это масштабный проект о подвигах солдат и простых граждан во время Великой Отечественной войны, в котором участвуют известные актеры театра и кино, музыканты и общественные деятели. Мероприятия в рамках инициативы уже состоялись в Москве, Волгограде и Калининграде.
14 апреля министр культуры Ольга Любимова рассказала «Известиям», что в России готовится 190 крупных мероприятий к 80-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне, а общее количество культурных событий, посвященных этой теме, превысит 100 тыс. Праздновать юбилей Победы готовятся все 89 регионов страны, а координирует усилия огромный оргкомитет, в котором участвуют десятки федеральных ведомств.