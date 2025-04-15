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Посольство РФ направило ноту в МИД Швеции в связи с актом вандализма

Перед посольством России в Швеции бросили емкости с краской
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Фото: TASS/ANDERS WIKLUND
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Посольство России в Швеции сообщило 15 апреля, что перед входом в здание бросили емкости с краской. В шведский МИД направили ноту в связи с актом вандализма. Об этом заявило российское диппредставительство.

«Посольство незамедлительно информировало шведскую полицию о случившемся», — указано в Telegram-канале.

МИД РФ настоятельно призвал выполнять обязательства принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, касающиеся защиты и безопасности российского дипломатического представительства.

Отмечается, что это уже 11-й случай подобного рода. Расследования, якобы проводимые шведскими правоохранительными органами по предыдущим инцидентам, не дали никаких результатов.

В настоящее время, согласно данным МИД РФ, акты вандализма в отношении российского посольства продолжаются.

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28 января гражданин Украины пытался проникнуть в посольство РФ в Стокгольме на автомобиле. Нарушителя задержали.

Отмечается, что дипмиссия неоднократно указывала правоохранительным органам и МИД Швеции на то, что мужчина представляет потенциальную опасность и для посольства, и для окружающих в целом.

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