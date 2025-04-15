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Спасший ребенка от рецидивиста в Челябинске мужчина рассказал об инциденте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Челябинске мужчина спас ребенка после нападения на него неизвестного взрослого человека с ножом, причинившего ему множественные ранения. Оказавший помощь мальчику местный житель Андрей Напалков 15 апреля рассказал «Известиям», что возвращался вечером домой с работы, когда услышал из кустов детский голос о помощи.

«Я шел с работы вчера <…> и из кустов услышал голос о помощи: «Помогите мне встать». Посмотрел, лежит маленький ребенок и, судя по всему, плохо выглядит. Я поднял его, посмотрел — ну прямо худо всë», — рассказал Напалков.

После он, прикрывая собой мальчика, завел его за угол, осторожно проследив, чтобы никто не вернулся к месту преступления. Плачущему ребенку была сразу вызвана скорая помощь, а пока они с ним ждали врачей, познакомились и немного поговорили. Мальчик рассказал, что шел с тренировки, когда на него напал неизвестный с ножом и несколько раз ударил по куртке и брюкам.

«Верхняя одежда его была порезана, пропитана кровью и торчал пух из пуховика. И были штаны пропитаны. Ну прямо было видно, что ему не очень хорошо, нездоровится. Я ему предложил попить воды, но он сказал, что не хочет. <...> Он боялся, спрашивал всë время, где его мама, что его будут ругать», — добавил мужчина.

По его мнению, напавший на мальчика человек, скорее всего, был пьян. По словам спасителя, сам он тоже немного испугался, так как в такой ситуации оказался впервые.

«Я сам немножко ну не заплакал, не заорал, но всё равно было страшно немножко, потому что такое не каждый день увидишь. Ладно бы если бы взрослый человек был ранен, поспокойнее, а тут ребенок», — рассказал челябинец.

В Следственном комитете (СК) России сообщили, что оказавший помощь 11-летнему мальчику в Металлургическом районе мужчина, согласно поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, будет представлен к награде.

«Председатель СКР дал указание представить к ведомственной награде мужчину, спасшего ребенка», — отмечено на сайте ведомства.

Установлено, что нападавшим оказался ранее судимый местный житель, он задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений»).

«Подозреваемый, находящийся в состоянии опьянения, из хулиганских побуждений нанес множественные удары ножом 11-летнему мальчику. Фигурант не смог довести преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку его действия были пресечены очевидцем происшествия», — сообщили в СК РФ.

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6 апреля сообщалось, что в Нью-Йорке мужчина напал на своих несовершеннолетних родственников, используя тесак для мяса. Одна из жертв, раненая 11-летняя девочка, заперлась в комнате и позвонила в службу спасения, сообщив, что ее дядя нанес ножевые ранения ей и ее братьям и сестрам. 49-летний нападавший был захвачен и доставлен в медучреждение, его состояние было оценено как критическое.

В результате действий мужчины четыре девочки 8, 11, 13 и 16 лет получили колото-резаные раны.

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