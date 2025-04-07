Маньяк напал на детей с тесаком для мяса в Нью-Йорке

В Нью-Йорке мужчина совершил нападение на своих несовершеннолетних родственников, используя тесак для мяса в качестве оружия. Об этом 6 апреля сообщила газета New York Post.

«Полиция прибыла в дом на 84-й улице около 10:15 утра после того, как одна из жертв — раненая 11-летняя девочка — заперлась в комнате и позвонила в службу спасения 911, сообщив диспетчеру, что ее дядя нанес ножевые ранения ей и ее братьям и сестрам», — информирует издание.

Прибыв на место, стражи порядка услышали крики, доносившиеся из-за входной двери дома. Для проникновения внутрь помещения полицейским пришлось выбить дверь.

«Когда они вошли, они столкнулись с мужчиной, стоящим у входа с большим мясницким тесаком, покрытым кровью, и они увидели кровь на полу дома. Офицеры несколько раз приказывали мужчине бросить оружие. Он отказался и двинулся к ним», — уточнила детали Джессика Тиш, комиссар полиции Нью-Йорка.

После этого двое правоохранителей выстрелили в мужчину, выпустив в общей сложности семь пуль. 49-летний нападавший был захвачен и доставлен в медучреждение, где его состояние было оценено как критическое.

В результате его действий четыре девочки 8, 11, 13 и 16 лет получили колото-резаные раны. Им была оказана необходимая помощь, и ожидается, что все они выживут.

«Я смотрела в окно, и оттуда вышла [пострадавшая] вся в крови. А потом появилась еще одна девочка. Обе девочки были просто в крови. <...> Обычно я их не вижу. Они только что переехали сюда», — рассказала Мария, соседка пострадавших.

Мотивы нападавшего в настоящий момент выясняются.

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