Краснов встретился в Абу-Даби с вице-президентом ОАЭ Аль Нахайяном
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов 15 апреля встретился в Абу-Даби с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахайяном.
«Личные доверительные отношения президентов наших стран Владимира Владимировича Путина и Его Высочества шейха Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна являются фундаментом крепкой дружбы между народами наших стран и взаимоуважительного российско-эмиратского сотрудничества по всем направлениям», — приводятся слова Краснова на сайте Генпрокуратуры.
Генпрокурор сообщил, что в рамках визита в ОАЭ запланировано несколько встреч, посвященных вопросам борьбы с киберпреступностью, коррупцией, отмыванием денег, терроризмом и экстремизмом.
В завершение встречи Краснов выразил благодарность вице-президенту ОАЭ за встречу и пожелал ему и всему народу страны благосостояния и процветания.
Краснов прибыл с рабочим визитом в Абу-Даби 14 апреля. Помимо встреч с главами компетентных органов и представителями руководства страны, в рамках поездки запланировано подписание ряда двусторонних документов.