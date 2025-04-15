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Эксперты отметили рост спроса на путешествия на Дальний Восток

«Островок»: рост бронирования отелей на Дальнем Востоке превышает 63%
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Рост числа ранних бронирований отелей и апартаментов на Дальний Восток на майские праздники стремительно набирает популярность среди российских путешественников, рассказали «Известиям» 15 апреля аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

«Рост числа ранних бронирований отелей и апартаментов в регионе на предстоящее лето достигает 40% по сравнению с прошлым годом. На предстоящие майские праздники спрос вырос на 20%», — отметили аналитики.

Кроме того, особенно высокий спрос на отели и апартаменты отмечается в Хабаровском крае. Число бронирований в регионе на майские выходные превышает прошлогодние значения на 63%, на летний сезон — на 40%

По данным сервиса, также высокие темпы роста бронирований демонстрирует Бурятия: спрос на майские выходные увеличился на 46% год к году, на лето — на 21%.

На предстоящие майские праздники российские туристы также запланировали больше поездок в Приморский край, в частности во Владивосток, где наблюдается рост числа бронирований на 25%. В бронированиях на лето отмечается прирост на 5% год к году.

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Спрос бронирований на Сахалин на лето вырос на 13% относительно прошлого года.

Средняя стоимость забронированной ночи на майские праздники в отелях и апартаментах регионов Дальнего Востока составляет 5,7 тыс. рублей — на 19% выше, чем годом ранее (4,8 тыс. рублей). На лето показатель насчитывает 6,5 тыс. рублей (+7% относительно прошлого года, летом 2024 года — 6,1 тыс. рублей).

«Путешествия в такие далекие направления уже давно не требуют участия туроператоров, всё больше туристов планируют поездки сюда самостоятельно», — отмечает управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова.

Ранее, 10 апреля, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел опрос о том, какие направления у туристов оказались самыми популярными. С результатами ознакомились «Известия». Самым популярным у туристов направлением оказалась Италия — туда собираются отправиться в этом году 31,4% опрошенных россиян. Также интерес вызывают Франция (19,5%), Испания (13,0%), Германия (5,4%) и Греция (4,9%).

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