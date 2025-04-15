Минстрой разработал новый стандарт безопасности эксплуатации детских учреждений

Минстрой разработал новый национальный стандарт безопасности эксплуатации детских учреждений, сообщили в пресс-службе министерства 15 апреля. Новые требования касаются оконных и дверных блоков в детских образовательных учреждениях и вводят дополнительные условия к их конструкции с целью повышения безопасности учащихся.

В министерстве уточнили, что документ был подготовлен с участием профессионального сообщества, и получил название ГОСТ Р 71297-2024 «Блоки оконные и дверные. Требования к обеспечению безопасности при эксплуатации в зданиях дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций».

«Стандарт определяет варианты применения оконных и дверных блоков в зависимости от предназначения различных помещений в зданиях дошкольных и общеобразовательных организаций и вариантов обеспечения безопасности при их эксплуатации. Эти вопросы впервые стали объектом стандартизации в том числе благодаря социальному запросу», — объяснил «Известиям» замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

По его словам, особое внимание в стандарте обращено на системы безопасности для дверных блоков входной группы и их комплектацию.

«Новый стандарт — это важный шаг к системной защите жизни и здоровья детей в образовательных учреждениях. В ГОСТе детально описаны конструкции оконных и дверных блоков, применяемых в школах и детских садах, с акцентом на безопасность при повседневной эксплуатации. Документ станет важным инструментом в предупреждении детского травматизма и чрезвычайных происшествий», — подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

В пресс-службе министерств также отметили, что в стандарте отсутствуют требования к созданию новых конструкций оконных и дверных блоков. Положения документа позволяют классифицировать оконные и дверные блоки в зависимости от функционального назначения помещений, в которых они будут установлены, принимая во внимание различные аспекты безопасной эксплуатации. Например, в документе указаны рекомендуемые варианты открывания оконных блоков для различных типов помещений дошкольных и общеобразовательных организаций.

«В стандарте даны рекомендации по оборудованию дверей эвакуационных и аварийных выходов с учетом специфики дошкольных и общеобразовательных зданий, где одновременно находится большое количество детей разных возрастов. В этой связи необходимо подчеркнуть, что проект ГОСТа был согласован со всеми профильными техническими комитетами», — подытожил директор ФАУ «ФЦС» Андрей Копытин.

Ранее, 18 марта, Минстрой утвердил базовый свод правил в строительстве. Таким образом, сформирована целостная структура документов по стандартизации в строительном комплексе, учитывающая одновременно все смежные системы нормирования.