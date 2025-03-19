Проживи — получишь: почему для россиян хотят ввести приоритет на соцвыплаты по жилью

Госдума направила обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением предоставить российским семьям преимущество при получении социальных выплат на покупку жилья за счет бюджета. Также предложено ввести минимальное количество лет проживания в России, после которых новые граждане смогут рассчитывать на такую поддержку. Возникновение инициативы связано с жалобами россиян в Федеральное собрание и с рядом дел, которыми сейчас занимается СК. Подробности — в материале «Известий».

Кому положено пособие на улучшение жилищных условий

В России ключевой мерой поддержки семей является социальная выплата на приобретение жилья за счет средств федерального и регионального бюджетов. Согласно правилам, рассчитывать на нее может нуждающаяся в квартире молодая семья (возраст каждого из супругов до 36 лет), которая воспитывает одного или нескольких детей.

Также к выплатам допускается такой состав, где один из супругов не является гражданином России. Или же неполная молодая семья, состоящая из одного родителя — гражданина РФ — и одного ребенка или более. При этом те семьи, в которых есть трое и более детей, имеют право на внеочередное получение подобной госвыплаты. По закону, сертификаты выдаются гражданам РФ с регистрацией. При этом, если мигранты имеют и гражданство, и регистрацию, они в праве подать рапорт на сертификаты на жилье.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил правительство внести изменения в правила предоставления такой субсидии, исключив возможность ее получения несколькими составами семей (документ есть у «Известий»). В первую очередь речь идет о тех семьях, где один из супругов не является гражданином РФ, если с момента получения российского гражданства последним из супругов прошло не менее пяти лет. «Семья, где один или оба супруга обладают приобретенным гражданством РФ, должна прожить на территории субъекта РФ, в котором она претендует на получение социальной выплаты, не менее трех лет», — написано в обращении.

— В ряде субъектов РФ на фоне роста миграционных потоков из стран СНГ сложилась парадоксальная ситуация, когда треть и более семей, получающих социальную выплату во внеочередном порядке, являются семьями мигрантов, в том числе когда один из супругов даже не является российским гражданином, — сказал депутат в беседе с «Известиями». — А ведь это не только удлиняет срок в очереди для молодых семей за получением выплаты, который и так подчас превышает четыре-пять лет, но и ставит семьи российских граждан в невыгодное положение.

Впрочем, в случае введения предлагаемых правил депутат понимает, что «несомненно будут попытки обойти ограничения, используя как правовые пробелы, так и нарушая закон».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Минстрой России отказался комментировать данную инициативу. В Минюсте России издание уведомили, что данного предложения к ним пока не поступало.

По распоряжению правительства РФ от 13.02.2025 № 317-р, в 2025 году власти планируют выдать 1831 государственный жилсертификат (ГЖС) на сумму порядка 10 млрд рублей.

Правила выделения сертификатов на жилье и скандал с мигрантами

Александр Якубовский рассказал «Известиям», что причиной инициативы стали многочисленные жалобы россиян в Госдуму, а также ряд дел, связанных с жилсертификатами. Кроме того, скандал стал расходиться и по соцсетям. Выяснилось, что потребности в жилье почти одновременно «обострились» в Иркутской области, Хабаровском крае, в Татарстане. И везде скандалы связаны с вручением жилищных сертификатов семьям недавних мигрантов.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Каскадом инцидентов быстро заинтересовался Следственный комитет РФ. Он возбудил уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») после выдачи жилищных сертификатов семьям бывших мигрантов в Братске. Здесь сертификаты по программе «Молодым семьям — доступное жилье» в конце февраля получили почти 30 семей. Причем часть сертификатов администрация города вручила семьям уроженцев среднеазиатских стран, до недавнего времени числившихся мигрантами. Размер соцвыплаты в зависимости от состава семьи составил от 624 тыс. до 2 млн рублей. Другое дело было возбуждено в Подмосковье, где задержали многодетную мать из Таджикистана, получившую сертификат на жилье. Женщина подделала доход и не сообщила, что большую часть времени проживает в Таджикистане, а не в РФ.

Также глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сетевой информации о возможных нарушениях при выдаче жилищного сертификата «семье с миграционной историей» и в Рязанской области. «В СМИ сообщается о несогласии общественности с предоставлением администрацией Скопинского района Рязанской области жилищного сертификата на крупную сумму семье мигрантов из Узбекистана. Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, годами ожидают своей очереди, решение принято в пользу семьи с миграционной историей», — сообщает инфоцентр Следственного комитета.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Известия» обратились за разъяснениями по ситуации вокруг ГЖС в администрации и пресс-службы администраций Хабаровского края, Иркутской и Рязанской областей, Республики Татарстан. На момент публикации ответов получено не было.

Субсидия на покупку жилья — кому положена

Вопрос введения «ценза оседлости» не решит проблему, ставшую поводом для разбирательств в разных регионах России , полагает член Общественного совета Минстроя России Илья Пономарев.

Дело в том, что целый ряд программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан финансируется неравномерно — как в части наполнения, так и в части региональных бюджетов, замечает специалист. Порядок предоставления субсидий на региональном и местном уровне определяется очередью, средства выплачиваются в объеме финансирования каждой категории.

На сегодня, по его словам, количество очередников по всем категориям составляет около 2 млн семей, и объем средств, необходимый для полного «закрытия жилищного вопроса», объективно не по силам нынешней бюджетной системе, считает эксперт.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

— К тому же с точки зрения Конституции сегрегация граждан на «старых» и «новых» выглядит неправильно , — комментирует Пономарев. — Скорее, есть смысл вернуться к практике социального найма, когда жилье предоставляется гражданам в специальном жилом фонде, принадлежащем государству и не подлежащем приватизации.

По его словам, сегодня таким способом решен вопрос в большинстве развитых стран, при этом единственным критерием, позволяющим получить такое жилье, там является недостаток дохода. Схожая методика — при субсидировании платежей за ЖКУ.

Собеседник указывает, что ключевыми принципами господдержки служат справедливость и целевой характер. Обеспечить эти два пункта в действующей системе, сориентированной в основном на специальные ипотечные программы, затруднительно, так как реально нуждающиеся семьи не могут воспользоваться ипотекой даже с самой льготной ставкой, сетует эксперт.

Илья Пономарев подчеркивает, что есть два возможных пути решения. Первый вариант заключается в поиске ресурсов для полного финансирования всех программ поддержки, однако это непросто и вызовет сложности, связанные с разницей в ценах на жилье между регионами, поскольку субсидии рассчитываются, исходя из этих цен. Второй путь предполагает кардинальное изменение подхода, который обеспечит гражданам право на качественное жилье, а не бесплатное предоставление недвижимости.

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова напомнила, что предлагаемый Госдумой «ценз оседлости» уже давно существует в городе Москве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Здесь не поставят на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, если они живут в Москве меньше 10 лет, — объясняет специалист. — И, поверьте, многие многодетные семьи годами не могут получить квартиры. По 20 лет стоят в очереди.