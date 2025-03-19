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- Проживи — получишь: почему для россиян хотят ввести приоритет на соцвыплаты по жилью
Проживи — получишь: почему для россиян хотят ввести приоритет на соцвыплаты по жилью
Госдума направила обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением предоставить российским семьям преимущество при получении социальных выплат на покупку жилья за счет бюджета. Также предложено ввести минимальное количество лет проживания в России, после которых новые граждане смогут рассчитывать на такую поддержку. Возникновение инициативы связано с жалобами россиян в Федеральное собрание и с рядом дел, которыми сейчас занимается СК. Подробности — в материале «Известий».
Кому положено пособие на улучшение жилищных условий
В России ключевой мерой поддержки семей является социальная выплата на приобретение жилья за счет средств федерального и регионального бюджетов. Согласно правилам, рассчитывать на нее может нуждающаяся в квартире молодая семья (возраст каждого из супругов до 36 лет), которая воспитывает одного или нескольких детей.
Также к выплатам допускается такой состав, где один из супругов не является гражданином России. Или же неполная молодая семья, состоящая из одного родителя — гражданина РФ — и одного ребенка или более. При этом те семьи, в которых есть трое и более детей, имеют право на внеочередное получение подобной госвыплаты. По закону, сертификаты выдаются гражданам РФ с регистрацией. При этом, если мигранты имеют и гражданство, и регистрацию, они в праве подать рапорт на сертификаты на жилье.
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил правительство внести изменения в правила предоставления такой субсидии, исключив возможность ее получения несколькими составами семей (документ есть у «Известий»). В первую очередь речь идет о тех семьях, где один из супругов не является гражданином РФ, если с момента получения российского гражданства последним из супругов прошло не менее пяти лет. «Семья, где один или оба супруга обладают приобретенным гражданством РФ, должна прожить на территории субъекта РФ, в котором она претендует на получение социальной выплаты, не менее трех лет», — написано в обращении.
— В ряде субъектов РФ на фоне роста миграционных потоков из стран СНГ сложилась парадоксальная ситуация, когда треть и более семей, получающих социальную выплату во внеочередном порядке, являются семьями мигрантов, в том числе когда один из супругов даже не является российским гражданином, — сказал депутат в беседе с «Известиями». — А ведь это не только удлиняет срок в очереди для молодых семей за получением выплаты, который и так подчас превышает четыре-пять лет, но и ставит семьи российских граждан в невыгодное положение.
Впрочем, в случае введения предлагаемых правил депутат понимает, что «несомненно будут попытки обойти ограничения, используя как правовые пробелы, так и нарушая закон».
Минстрой России отказался комментировать данную инициативу. В Минюсте России издание уведомили, что данного предложения к ним пока не поступало.
По распоряжению правительства РФ от 13.02.2025 № 317-р, в 2025 году власти планируют выдать 1831 государственный жилсертификат (ГЖС) на сумму порядка 10 млрд рублей.
Правила выделения сертификатов на жилье и скандал с мигрантами
Александр Якубовский рассказал «Известиям», что причиной инициативы стали многочисленные жалобы россиян в Госдуму, а также ряд дел, связанных с жилсертификатами. Кроме того, скандал стал расходиться и по соцсетям. Выяснилось, что потребности в жилье почти одновременно «обострились» в Иркутской области, Хабаровском крае, в Татарстане. И везде скандалы связаны с вручением жилищных сертификатов семьям недавних мигрантов.
Каскадом инцидентов быстро заинтересовался Следственный комитет РФ. Он возбудил уголовное дело по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») после выдачи жилищных сертификатов семьям бывших мигрантов в Братске. Здесь сертификаты по программе «Молодым семьям — доступное жилье» в конце февраля получили почти 30 семей. Причем часть сертификатов администрация города вручила семьям уроженцев среднеазиатских стран, до недавнего времени числившихся мигрантами. Размер соцвыплаты в зависимости от состава семьи составил от 624 тыс. до 2 млн рублей. Другое дело было возбуждено в Подмосковье, где задержали многодетную мать из Таджикистана, получившую сертификат на жилье. Женщина подделала доход и не сообщила, что большую часть времени проживает в Таджикистане, а не в РФ.
Также глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сетевой информации о возможных нарушениях при выдаче жилищного сертификата «семье с миграционной историей» и в Рязанской области. «В СМИ сообщается о несогласии общественности с предоставлением администрацией Скопинского района Рязанской области жилищного сертификата на крупную сумму семье мигрантов из Узбекистана. Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, годами ожидают своей очереди, решение принято в пользу семьи с миграционной историей», — сообщает инфоцентр Следственного комитета.
«Известия» обратились за разъяснениями по ситуации вокруг ГЖС в администрации и пресс-службы администраций Хабаровского края, Иркутской и Рязанской областей, Республики Татарстан. На момент публикации ответов получено не было.
Субсидия на покупку жилья — кому положена
Вопрос введения «ценза оседлости» не решит проблему, ставшую поводом для разбирательств в разных регионах России , полагает член Общественного совета Минстроя России Илья Пономарев.
Дело в том, что целый ряд программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан финансируется неравномерно — как в части наполнения, так и в части региональных бюджетов, замечает специалист. Порядок предоставления субсидий на региональном и местном уровне определяется очередью, средства выплачиваются в объеме финансирования каждой категории.
На сегодня, по его словам, количество очередников по всем категориям составляет около 2 млн семей, и объем средств, необходимый для полного «закрытия жилищного вопроса», объективно не по силам нынешней бюджетной системе, считает эксперт.
— К тому же с точки зрения Конституции сегрегация граждан на «старых» и «новых» выглядит неправильно, — комментирует Пономарев. — Скорее, есть смысл вернуться к практике социального найма, когда жилье предоставляется гражданам в специальном жилом фонде, принадлежащем государству и не подлежащем приватизации.
По его словам, сегодня таким способом решен вопрос в большинстве развитых стран, при этом единственным критерием, позволяющим получить такое жилье, там является недостаток дохода. Схожая методика — при субсидировании платежей за ЖКУ.
Собеседник указывает, что ключевыми принципами господдержки служат справедливость и целевой характер. Обеспечить эти два пункта в действующей системе, сориентированной в основном на специальные ипотечные программы, затруднительно, так как реально нуждающиеся семьи не могут воспользоваться ипотекой даже с самой льготной ставкой, сетует эксперт.
Илья Пономарев подчеркивает, что есть два возможных пути решения. Первый вариант заключается в поиске ресурсов для полного финансирования всех программ поддержки, однако это непросто и вызовет сложности, связанные с разницей в ценах на жилье между регионами, поскольку субсидии рассчитываются, исходя из этих цен. Второй путь предполагает кардинальное изменение подхода, который обеспечит гражданам право на качественное жилье, а не бесплатное предоставление недвижимости.
Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова напомнила, что предлагаемый Госдумой «ценз оседлости» уже давно существует в городе Москве.
— Здесь не поставят на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, если они живут в Москве меньше 10 лет, — объясняет специалист. — И, поверьте, многие многодетные семьи годами не могут получить квартиры. По 20 лет стоят в очереди.
По ее мнению, «вполне справедливо будет, если государство сначала выполнит свои обязательства перед теми, кто давно стоит в очереди, а уже потом — перед новыми гражданами».