МВД предупредило россиян о звонках мошенников от имени ФНС

Мошенники разработали новую схему для кражи денег и персональных данных у россиян, которые они вымогают, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом 15 апреля предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Наблюдается развитие мошеннических схем, связанных с декларационной компанией. В настоящее время поступает информация, что злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками ФНС России», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Мошенники убеждают человека, что на него отсутствуют сведения о доходах за прошлый год по форме 3-НДФЛ. Затем жертве предлагают записаться на прием в ФНС и предоставить для этого паспортные данные или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

МВД напомнило, что при разговорах по телефону не следует никому сообщать никакие сведения о себе, а записаться на прием в налоговую инспекцию можно самостоятельно через сервис ФНС.

В этот же день россиян предупредили, что мошенники стали рассылать на электронную почту сообщения от лица сервиса «Госуслуги» о якобы подозрительном входе в аккаунт. В письме содержится «рекомендация», согласно которой пользователю нужно проверить настройки безопасности и «срочно связаться» со службой поддержки по поддельному номеру телефона. При этом в своих сообщениях название сервиса мошенники указывают с ошибкой как Gos uslugi.