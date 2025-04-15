Уиткофф сообщил о новых формах отношений США и России

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф поделился своими мыслями о возможных новых формах отношений между Россией и Соединенными Штатами.

По его словам, сотрудничество между странами может быть достигнуто через коммерческие связи.

«Партнерства ведут к стабильности», — отметил 15 апреля Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

Что касается урегулирования украинского конфликта, спецпосланник заявил, что существует возможность оказаться на грани «чего-то очень важного» для всего мира. Он добавил, что в рамках бесед обсуждаются вопросы безопасности и отказ от намерений по вступлению Украины в НАТО.

В этот же день Уиткофф сообщил, что США продвигаются вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, всего он провел три встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча Путина с Уиткоффом состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь до начала переговоров заявил, что встреча Путина и Уиткоффа — хорошая возможность, чтобы донести до американского лидера точку зрения российской стороны.