Трамп прокомментировал вопрос о дедлайне для прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, поставил ли он дедлайн для России, заявил, что конфликт на Украине можно было предотвратить. Об этом 14 апреля он сообщил в интервью, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

«Этот <конфликт> никогда не следовало допускать», — сказал Трамп.

Он также уточнил, что если бы бывший президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский были компетентными, то конфликта можно было избежать.

Ранее в этот день спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты продвигаются вперед по заключению сделки с Россией об урегулировании конфликта на Украине. Также спецпосланник президента США отметил, что есть возможность перестроить отношения с Россией посредством коммерческого партнерства.

Встреча президента РФ Владимира Путина с Уиткоффом состоялась в Санкт-Петербурге 11 апреля. Уточнялось, что темой переговоров были аспекты украинского урегулирования. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь до начала переговоров заявил, что встреча Путина и Уиткоффа — хорошая возможность, чтобы донести до Трампа точку зрения российской стороны.