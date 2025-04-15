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СК вновь попросил арестовать державших в рабстве девять человек в Кемерово мужчин

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Фото: Global Look Press/Ilya Moskovets
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В Кемерово следственные органы повторно подали ходатайство в Центральный районный суд на арест мужчин, которые в течение 13 лет содержали в рабстве девять человек, сообщает 15 апреля региональное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ.

Отмечается, что после того, как 11 апреля Новокузнецкий суд отказался арестовывать лиц, указанных следствием, избрав для них меру пресечения в виде запрета определенных действий, были выявлены новые эпизоды преступлений.

«В ходе предварительного расследования в отношении трех местных жителей, обвиняемых в незаконном лишении свободы людей и использовании рабского труда, выявлены новые эпизоды противоправной деятельности фигурантов. <…> Предварительно установлено, что фигуранты совершили похищение трех человек. Один из них систематически применял физическую силу в отношении женщины», — указано в Telegram-канале ведомства.

В зависимости от роли каждого из них мужчины обвиняются в преступлениях по пунктам «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание») и трех эпизодах по пунктам «а, в, г, ж, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Уголовные дела соединены с ранее возбужденным уголовным делом. С учетом выявления новых эпизодов, а также по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина региональное СУ СК направил повторное ходатайство о заключении обвиняемых под стражу, отметили в ведомстве.

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11 апреля сообщалось, что три жителя Кемеровской области задержаны за незаконное удержание и использование рабского труда девяти человек. Отмечалось, что с 2012 года по апрель 2025 года фигуранты удерживали людей в подвальном помещении гаража на приусадебной территории одного из домов. К ответственности были привлечены три жителя Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет. О произошедшем стало известно после того, как одна из женщин сбежала из заточения и рассказала о случившемся. Было возбуждено уголовное дело по п. «а» и, п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и п. «а», «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ («Использование рабского труда»).

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