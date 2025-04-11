Трое жителей Кузбасса задержаны за использование рабского труда девяти человек

Три жителя Кемеровской области задержаны за незаконное удержание и использование рабского труда девяти человек. Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

«В период с 2012 года по апрель 2025 года фигуранты незаконно удерживали в подвальном помещении гаража, расположенного на приусадебной территории дома одного из них по улице Сосновской в городе Новокузнецке, не менее девяти человек, не имеющих постоянного места жительства», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что удерживаемые не имели постоянного места жительства. Об этом стало известно после того, как одна из женщин сбежала из заточения и рассказала о произошедшем.

В СК сообщили, что злоумышленники удерживали в подвале пятерых мужчин и четырех женщин, чей труд использовался для сортировки мусора. В случае отказа трудиться фигурантами к ним применялась физическая сила.

К ответственности привлечены трое жителей Новокузнецка в возрасте от 24 до 48 лет. В их отношении возбуждено уголовное дело по п. «а» и, п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы») и п.«а», п. «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ («Использование рабского труда»). В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

8 апреля в Якутии арестовали двух жителей Нюрбинского района, обвиняемых в использовании рабского труда с применением насилия. По данным СК, обвиняемые удерживали в своем фермерском хозяйстве двух мужчин. Уточняется, что один из работников содержался в ненадлежащих условиях в коровнике, где был обязан выполнять работы по содержанию крупного рогатого скота и фактически не мог свободно передвигаться.