В Якутии арестовали двоих обвиняемых по делу об использовании рабского труда
В Якутии арестовали двух жителей Нюрбинского района, обвиняемых в использовании рабского труда с применением насилия. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.
По данным следствия, обвиняемые удерживали в своем фермерском хозяйстве двух мужчин. Уточняется, что один из работников содержался в ненадлежащих условиях в коровнике, где был обязан выполнять работы по содержанию крупного рогатого скота и фактически не мог свободно передвигаться.
«В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая врачебная помощь, они проходят лечение в медицинском учреждении. <...> Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в Telegram-канале регионального управления СК РФ.
Следственный комитет начал проверку сообщений об удержании двух мужчин в рабстве 6 апреля, в тот же день было возбуждено уголовное дело. Установлено, что по отношению к мужчинам в возрасте 30 лет и 51 года допускались нарушения прав на свободу, труд, часть и достоинство личности.