Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин запустил производство российского аналога упаковки «Тетра Пак»
Мир
Южная Корея и США провели совместные воздушные учения
Мир
В ГД призвали отстранить Каллас после ее призыва не посещать Москву 9 Мая
Мир
Китай обвинил Агентство национальной безопасности США в кибератаках
Мир
WSJ сообщила о планах команды Трампа ввести новые санкции против РФ
Армия
Российские военные уничтожили живую силу ВСУ на сумском направлении
Мир
Лавров опроверг поступление предложений от США обсудить стратегические отношения
Мир
СМИ сообщили о вынужденном отказе Каллас от создания фонда для Украины
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 115 дронов ВСУ над регионами России за ночь
Мир
Al Jazeera сообщил о как минимум 15 погибших в секторе Газа за сутки
Экономика
В США пригрозили Meta требованием продать Instagram и WhatsApp из-за монополии
Мир
Лавров указал на здравый смысл в позиции новой администрации США
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
Глава Аргентины Милей назвал РФ одним из лидеров нового миропорядка
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Экономика
Под риском пострадать от заморозков оказались не менее 4,7 тыс. га садов и виноградников
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка

Глава Аргентины Милей назвал РФ одним из лидеров нового миропорядка

Президент Аргентины Милей: лидерами нового миропорядка будут РФ, США и КНР
0
EN
Фото: ТАСС/POOL/ABACA
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Лидерами нового миропорядка станут Россия, Соединенные Штаты и Китай, а Европе предстоит тяжелая борьба. Об этом в понедельник, 14 апреля, заявил президент Аргентины Хавьер Милей.

«Мы видим, что мир сейчас перестраивается», — сказал глава государства в интервью радио Neura Media, трансляция которого опубликована на YouTube.

Милей добавил, что мировой порядок, который был определен после Второй мировой войны, «умер».

По мнению президента Аргентины, США возглавят Америку, Россия — Евразию, а Китай — Азию. При этом он уточнил, что для Европы это будет период тяжелой борьбы.

Особая дипмиссия: РФ и США уходят от наследия Байдена
Москва и Вашингтон обсудили восстановление штата посольств и прямые перелеты, а также обменялись заключенными

До этого, 3 апреля, сотрудник Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что в ближайшее время политическое устройство мира полностью поменяется. Это будет триумвират США, Китая и России, но очень скоро он превратится в концерт великих держав, отметил он.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025