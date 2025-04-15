Глава Аргентины Милей назвал РФ одним из лидеров нового миропорядка

Лидерами нового миропорядка станут Россия, Соединенные Штаты и Китай, а Европе предстоит тяжелая борьба. Об этом в понедельник, 14 апреля, заявил президент Аргентины Хавьер Милей.

«Мы видим, что мир сейчас перестраивается», — сказал глава государства в интервью радио Neura Media, трансляция которого опубликована на YouTube.

Милей добавил, что мировой порядок, который был определен после Второй мировой войны, «умер».

По мнению президента Аргентины, США возглавят Америку, Россия — Евразию, а Китай — Азию. При этом он уточнил, что для Европы это будет период тяжелой борьбы.

До этого, 3 апреля, сотрудник Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что в ближайшее время политическое устройство мира полностью поменяется. Это будет триумвират США, Китая и России, но очень скоро он превратится в концерт великих держав, отметил он.