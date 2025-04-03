Венгерский аналитик сообщил о наступлении эпохи трех сверхдержав
В ближайшее время политическое устройство мира полностью поменяется. Об этом в четверг, 3 апреля, заявил сотрудник Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«В какой-то степени это будет триумвират США, Китая и России, но очень скоро он превратится в концерт великих держав», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).
По мнению Кошковича, к этим странам через 10 лет также присоединится Индия, а после и некоторые другие государства.
Как указал аналитик, через 50 лет будет создана система из 4–7 держав.
Он порекомендовал успокоиться и заявил, что всё будет хорошо, но не для Европы.
24 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тенденции в развитии международной ситуации разворачиваются в сторону изменения картины мира и формирования более справедливого мироустройства.