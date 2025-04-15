Китай обвинил Агентство национальной безопасности США в кибератаках

Власти Китая обвинили Агентство национальной безопасности (АНБ) США в организации кибератак на критически важную инфраструктуру во время проведения в стране зимних Азиатских игр. Об этом 15 апреля сообщает Reuters.

«Бюро общественной безопасности города Харбин на северо-востоке Китая обвинило АНБ в организации кибератак во время зимних Азиатских игр в феврале, нацеленных на важные отрасли промышленности», — передает агентство.

В связи с этим в розыск были объявлены трое сотрудников АНБ. По мнению представителей Бюро общественной безопасности Харбина, к осуществлению атак также могут быть причастны два неназванных американских университета.

9 апреля Сергей Косинский, заместитель генерального директора, глава цифрового блока «Газпром-Медиа Холдинга», заявил об изменениях в числе кибератак на видеохостинг Rutube. Если в марте видеохостинг подвергся 20 крупным кибератакам, то за первую неделю апреля были совершены только две незначительные атаки.