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Диетолог назвала продукты с содержанием ресвератрола

Диетолог Дианова: шелковица и смородина содержат ресвератрол
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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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Какао-бобы, смородина, красное и белое вино, шелковица и некоторые другие продукты содержат в своем составе ресвератрол — полезный для сердца и сосудов микроэлемент. Об этом 14 апреля сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в беседе с «Газетой.Ru».

«Ресвератрол — это природное соединение, растительного происхождения. Во-первых, ресвератрол способен бороться с окислительным стрессом, нейтрализуя свободные радикалы», — уточнила эксперт.

Также этот антиоксидант может быть полезен при борьбе с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет второго типа.

«В-третьих, ресвератрол может улучшать здоровье сердца, способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения. В-четвертых, он может иметь противораковые свойства, замедляя рост опухолей и вызывая апоптоз (программируемую клеточную смерть) в раковых клетках», — заявила врач.

При этом она подчеркнула, что биодоступность ресвератрола в биологически активных добавках составляет лишь 12%.

«Именно поэтому гораздо эффективнее получать его вместе с продуктами питания. Он содержится в изюме, шелковице, какао, бруснике, чернике, арахисе, красной смородине, винограде и других», — сказала Дианова.

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4 апреля врач Суржик рассказала о необходимых весной витаминах. Наиболее распространенные дефициты витаминов в России — витамин D и витамины группы В.

2 апреля, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при наличии проблем с ЖКТ следует тщательно выбирать продукты, поскольку работе организма требуется корректировка. Она отметила, что любое механическое воздействие грубой еды с большим количеством клетчатки может оказывать раздражающее воздействие.

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