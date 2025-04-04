Врач рассказала о необходимых весной витаминах

Наиболее распространенные дефициты витаминов в России — витамин D и витамины группы В. Об этом в пятницу, 4 апреля, рассказала врач-диетолог, советник Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Александра Суржик.

«В группу риска по дефицитам попадают те люди, кто использует в своем питании любую ограничительную диету. Потому что ограничение приводит к исключению из рациона целой группы продуктов, а значит, недополучению микроэлементов. <...> Так как весной многие женщины стремятся «похудеть к лету» и ограничивают себя в питании, риск недополучить витамины очень высок», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Врач добавила, что также в группе риска вегетарианцы и люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которые мешают усваивать питательные вещества.

Накануне, 2 апреля, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при наличии проблем с ЖКТ следует тщательно выбирать продукты, поскольку работе организма требуется корректировка. Она отметила, что любое механическое воздействие грубой еды с большим количеством клетчатки может оказывать раздражающее воздействие.