Reuters рассказал о законопроекте демократов об усилении санкций против РФ

Демократы в палате представителей США в понедельник, 14 апреля, представили законопроект, который должен оказать давление на администрацию президента Дональда Трампа и поддержать Украину.

Согласно тексту «Закона о поддержке Украины», с которым ознакомилось агентство Reuters, он должен обеспечить финансирование безопасности и восстановления страны, а также ввести жесткие санкции против России.

«Усилия конгресса отражают растущую обеспокоенность законодателей обеих партий судьбой Украины, поскольку президент-республиканец Дональд Трамп занял более примирительную позицию по отношению к Москве с момента начала своего второго срока», — говорится в материале.

В тот же день американский лидер опубликовал пост в социальной сети Truth Social, в котором возложил ответственность за украинский кризис на предыдущую президентскую администрацию Джо Байдена. Трамп заявил, что не имеет никакого отношения к конфликту, но всё равно стремится остановить разрушения на Украине.