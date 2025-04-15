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Понятие «цифровая валюта» внесут в УК для регулирования ее ареста и изъятия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова
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Понятие «цифровая валюта» появится в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах. Такие поправки, разработанные Минюстом, в понедельник, 14 апреля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности (документ есть в распоряжении «Известий»), сообщили источники редакции в кабмине.

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Законопроектом предусматривается признание цифровой валюты имуществом и предметом конфискации, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Законопроект предполагает признание цифровой валюты предметом конфискации. Он должен внести ясность в действующее законодательство, поскольку долгое время не было определенности в вопросах, связанных с регулированием преступлений с цифровыми валютами», — отметил он.

Груздев рассказал о процессуальном порядке изъятия цифровой валюты.

«При наложении ареста на цифровую валюту она будет изыматься с участием специалистов, что дает нам гарантию правильного обращения с таким специфичным видом имущества. На практике мы часто сталкиваемся с тем, что валюта хранится на так называемых «холодных» и «горячих» кошельках. В случаях, когда валюта хранится на «горячем» кошельке, она будет переводиться на специальный адрес-идентификатор», — пояснил он.

Таким образом, по словам эксперта, законодатель намерен обеспечить сохранность цифровой валюты. Порядок перевода валют будет устанавливаться правительством.

«В случае с «холодным» кошельком могут быть конфискованы носители, на которых содержится код доступа к кошелькам или уже установленный кошелек с доступом через конкретный материальный носитель. Также отмечу, что арест и конфискация в том числе направлены на возмещение ущерба. Следует обсудить вопрос о порядке компенсации посредством цифровой валюты ущерба, оцененного в валюте, подверженной колебаниям», — резюмировал председатель правления АЮР.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Онлайн-пропажа: понятие «цифровая валюта» внесут в УК

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