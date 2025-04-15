Посол РФ в ФРГ оценил слова Мерца об отправке Taurus Киеву

Поставки Украине дальнобойных ракет Taurus не изменят соотношение сил на поле боя, заявил «Известиям» посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Во-первых, это никак не изменит ситуацию на линии фронта. Во-вторых, это никоим образом не изменит соотношение сил на поле боя. И в-третьих, я бы сказал, это может привести к качественно новой ситуации, потому что современные дальнобойные средства вооружения, в том числе Taurus, не могут обслуживаться украинскими военными самостоятельно», — отметил российский дипломат.

Значит, встает вопрос, кто будет наводить, кто будет стрелять, кто будет обслуживать, говорит посол. И, по его словам, совершенно в данном случае неважно, будет ли это проводиться по согласованию с союзниками по НАТО или без.

«На мой взгляд, это весьма серьезный шаг, заслуживающий всяческого сожаления», — добавил Нечаев.

Он также выразил надежду, что ответственные германские политики услышали предостережения президента РФ Владимира Путина и понимают последствия подобного рода шагов.

«Это совершенно идет вразрез с переговорами на высшем уровне, в том числе между Россией и США о прочном долгосрочном мире при устранении тех первопричин конфликта, о которых мы всё время говорим. Будем надеяться, что здравомыслящие, рассудительные германские политики этот сигнал услышат», — подчеркнул посол.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ключ на стоп: кто может заблокировать поставку Украине ракет Taurus