В ЮАР выступают категорически против приезда президента Украины Владимира Зеленского в страну и не верят, что он будет говорить о мире. Об этом бывший член Нацисполкома правящей партии страны Тони Йенгени заявил в понедельник, 14 апреля.

«Он отказывается принимать участие в каких бы то ни было переговорах. Его обвиняют в убийстве бесчисленного множества русскоговорящих украинцев на Украине. <...> Он хватает молодых людей на улицах и заставляет их вступать в вооруженные силы», — отметил Йенгени в беседе с RT.

Ранее в этот день депутат, лидер партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула заявил, что Украине потребовались новые союзники, поэтому Зеленский решил отправиться в ЮАР, сообщает 360.ru.

Он подчеркнул, что истинной целью визита Зеленского в ЮАР является не поиск мирного урегулирования украинского конфликта, а наоборот, попытка добиться его продолжения, сообщается на сайте kp.ru.

Визит Владимира Зеленского в ЮАР состоится 24 апреля.

Ранее 14 апреля американский лидер Дональд Трамп заявил, что Зеленский постоянно просит у Вашингтона ракеты, передает ИА Регнум.

Таким образом Трамп прокомментировал слова Зеленского о том, что Киев готов заплатить Вашингтону за новые ЗРК Patriot.