Три человека погибли из-за взрыва цистерны с топливом в Чечне
Из-за взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции в селе Новотерское Наурского района Чечни погибли три человека. Об этом 14 апреля сообщила на сайте пресс-службы следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.
Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия. Также будут проведены судебные экспертизы и другое иные следственные действия, чтобы установить обстоятельства произошедшего и виновных лиц.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц»).
В городе Аргун в Чечне 8 марта четыре человека, в том числе ребенок, пострадали при взрыве газа в магазине строительных товаров. Взрыв газовоздушной смеси обошелся возгорания и разрушений.