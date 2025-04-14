Путин спросил у работницы завода в Ленинградской области о ее условиях труда
Президент России Владимир Путин поинтересовался у работницы мебельного завода компании «Слотекс» в Ленинградской области об уровне заработной платы и условиях труда на предприятии. Глава государства пообщался с сотрудницей 14 апреля в ходе совещания с членами правительства и открытия по видеосвязи ряда промышленных объектов.
После доклада руководителя компании Путин попросил позвать к микрофону кого-нибудь из сотрудников. У подошедшей женщины президент поинтересовался уровнем зарплаты и условиями на предприятии.
«А как вы оцениваете условия работы? А уровень заработной платы? Сколько вам платят?» — спросил Путин.
Сотрудница сообщила президенту, что условия работы на предприятии хорошие. По поводу уровня дохода она ответила: «Хватает». В ответ на вопросы о наличии медицинской и социальной инфраструктуры женщина сообщила, что всё необходимое есть в удобном доступе и хорошо работает.
Ранее в этот день Путин на совещании с членами правительства сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах России — они заработали в Калужской, Ленинградской и Московской областях. Глава государства отметил, что укрепление технологической базы в области деревообработки находится в числе приоритетных задач в РФ.