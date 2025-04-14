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Политолог оценил избрание политика с российскими корнями мэром Хельсинки

Политолог Рева: корни мэра Хельсинки не повлияют на отношения Финляндии с РФ
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Фото: commons.wikimedia.org/Pekka Mustonen
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Избрание политика российского происхождения Даниэля Сазонова мэром Хельсинки никак не повлияет на внешнюю политику страны, более того — финские пропагандисты могут использовать данный факт в своих целях. Об этом 14 апреля «Известиям» заявил политолог Максим Рева.

«Пока никаких потеплений [в отношениях с РФ] не предвидится, какие бы политики этого не хотели сделать, потому что это согласованная политика Европейского союза и это прежде всего должно быть решено в Брюсселе. Для любого [европейского] политика в Европейском союзе, даже если бы он очень сильно хотел что-то изменить, это достаточно опасно», — сказал он.

Он посоветовал не ждать никаких политических изменений в связи с избранием Сазонова на пост мэра столицы Финляндии.

«Наоборот, могу сказать, что правильные финские пропагандисты могут использовать его происхождение в своих целях. «Посмотрите, какая у нас демократия, даже русский может стать мэром» — примерно так», — допустил политолог.

Рева заключил, что избрание Сазонова никак не повлияет на внешнюю политику страны.

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В Финляндии 13 апреля состоялись региональные и муниципальные выборы. В Хельсинки победу одержала Национальная коалиционная партия, представителем которой является Сазонов. Он родился в 1993 году в Хельсинки, однако имеет русские корни — его родители иммигрировали в Финляндию из Санкт-Петербурга в 1990-х годах.

Президент Финляндии Александр Стубб 1 апреля отметил, что страна должна подготовиться к возвращению отношений с Россией. Тогда же он подчеркнул, что возобновление диалога двух стран будет зависеть от завершения конфликта на Украине. 5 апреля министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна не воспринимает РФ как врага, однако считает преждевременным восстановление двусторонних отношений.

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