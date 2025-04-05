В Финляндии заявили об отсутствии восприятия России как врага

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна не воспринимает Россию как врага, однако считает преждевременным восстановление двусторонних отношений. Об этом 5 апреля она сказала в эфире телерадиокомпании Yle.

«Россия не является нашим врагом», — отметила она.

По ее словам, Финляндия надеется на добрососедские отношения, но говорить о нормализации отношений пока рано.

«Всё зависит от того, когда Россия начнет демонстрировать желание вернуться к международной договорной системе», — уточнила политик.

По ее словам, этот вопрос Хельсинки должны обсуждать с европейскими партнерами, но пока еще не время нормализации, и вместо этого необходимо продолжать поддерживать Украину, ослаблять Россию санкциями и укреплять собственную оборону, дополнила «Газета.Ru».

Ранее, 1 апреля, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна должна подготовиться к возвращению отношений с Россией. Он также подчеркнул, что возобновление диалога двух стран будет зависеть от завершения конфликта на Украине.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя слова финского лидера, что РФ никогда не стремилась портить отношения с другими государствами, особенно с соседями, а всегда выступала за взаимовыгодное сотрудничество.