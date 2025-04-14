Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава Минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США

На выборах мэра Хельсинки победил депутат русского происхождения

0
EN
Фото: TASS/KIMMO BRANDT
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Новым мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Даниэль Сазонов, сообщает 14 апреля финский портал Yle.

В воскресенье, 13 апреля, в Финляндии состоялись региональные и муниципальные выборы. В Хельсинки победу на них одержала Национальная коалиционная партия. Таким образом, мэром города должен стать именно ее представитель, которым и является Сазонов.

Политик родился в 1993 году в Хельсинки, однако имеет русские корни — его родители иммигрировали в Финляндию из Санкт-Петербурга в 1990-х годах. В возрасте девяти лет он вместе с матерью получил гражданство новой страны, одновременно отказавшись от российского.

Подайте на пропитание: население Финляндии переодевается в секонд-хенд
Экономическое положение в стране ухудшается

5 апреля министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна не воспринимает Россию как врага, однако считает преждевременным восстановление двусторонних отношений. По ее словам, Финляндия надеется на добрососедские отношения, но говорить об их нормализации пока рано.

Президент Финляндии Александр Стубб 1 апреля отметил, что страна должна подготовиться к возвращению отношений с Россией. Он также подчеркнул, что возобновление диалога двух стран будет зависеть от завершения конфликта на Украине.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025