На выборах мэра Хельсинки победил депутат русского происхождения

Новым мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Даниэль Сазонов, сообщает 14 апреля финский портал Yle.

В воскресенье, 13 апреля, в Финляндии состоялись региональные и муниципальные выборы. В Хельсинки победу на них одержала Национальная коалиционная партия. Таким образом, мэром города должен стать именно ее представитель, которым и является Сазонов.

Политик родился в 1993 году в Хельсинки, однако имеет русские корни — его родители иммигрировали в Финляндию из Санкт-Петербурга в 1990-х годах. В возрасте девяти лет он вместе с матерью получил гражданство новой страны, одновременно отказавшись от российского.

5 апреля министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна не воспринимает Россию как врага, однако считает преждевременным восстановление двусторонних отношений. По ее словам, Финляндия надеется на добрососедские отношения, но говорить об их нормализации пока рано.

Президент Финляндии Александр Стубб 1 апреля отметил, что страна должна подготовиться к возвращению отношений с Россией. Он также подчеркнул, что возобновление диалога двух стран будет зависеть от завершения конфликта на Украине.