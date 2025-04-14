Над Крымом и Курской областью ликвидировали четыре БПЛА ВСУ
Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировали над Республикой Крым и Курской областью. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: <...> три БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — написали в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что БПЛА были самолетного типа. Дроны сбили в период с 15:20 до 16:05 мск.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн 14 апреля сообщил о том, что на территории Глушковского района добровольцы отряда «Барс-Курск» вместе с военной полицией обнаружили украинский БПЛА, вес которого составил 200 кг. По его словам, на приграничной территории саперы каждый день обезвреживают десятки тысяч боеприпасов, снарядов, мин и других взрывоопасных предметов.