В Курской области обнаружили 200-килограммовый беспилотник ВСУ

В Курской области на территории Глушковского района добровольцы отряда «Барс-Курск» вместе с военной полицией обнаружили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) весом 200 кг. Об этом 14 апреля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Место падения дрона оцеплено, саперы должны в ближайшее время начать работы по его разминированию.

«Наглядная иллюстрация, почему мы ограничиваем въезд на территорию приграничных районов. <…> Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров!» — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в приграничной территории саперы каждый день обезвреживают десятки тысяч боеприпасов, снарядов, мин, «колокольчиков» и других взрывоопасных предметов (ВОП). В частности, за минувшие выходные было обезврежено 44,5 тыс. ВОП.

В Минобороны РФ 14 апреля также сообщили, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 52 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью регионами РФ. Уточняется, что 33 БПЛА было уничтожено над территорией Брянской области, 10 — над Орловской областью. По три дрона ликвидированы над территориями Курской и Тульской областей, два беспилотника — над Калужской областью, еще один БПЛА уничтожен над Белгородской областью.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также сообщил об отражении российскими средствами ПВО атаки украинских беспилотников над регионом. По его данным, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.