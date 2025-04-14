Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава Минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США
Сюжет:

В Курской области обнаружили 200-килограммовый беспилотник ВСУ

0
EN
Фото: t.me/Hinshtein
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Курской области на территории Глушковского района добровольцы отряда «Барс-Курск» вместе с военной полицией обнаружили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) весом 200 кг. Об этом 14 апреля сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Место падения дрона оцеплено, саперы должны в ближайшее время начать работы по его разминированию.

«Наглядная иллюстрация, почему мы ограничиваем въезд на территорию приграничных районов. <…> Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров!» — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в приграничной территории саперы каждый день обезвреживают десятки тысяч боеприпасов, снарядов, мин, «колокольчиков» и других взрывоопасных предметов (ВОП). В частности, за минувшие выходные было обезврежено 44,5 тыс. ВОП.

Знамя храма: как в Курской области спасают церковные святыни
О найденном антиминсе, зажженных свечах и зазвучавших в военном городе колоколах — в специальном репортаже «Известий»

В Минобороны РФ 14 апреля также сообщили, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 52 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью регионами РФ. Уточняется, что 33 БПЛА было уничтожено над территорией Брянской области, 10 — над Орловской областью. По три дрона ликвидированы над территориями Курской и Тульской областей, два беспилотника — над Калужской областью, еще один БПЛА уничтожен над Белгородской областью.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также сообщил об отражении российскими средствами ПВО атаки украинских беспилотников над регионом. По его данным, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025