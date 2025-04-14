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Губернатор Тульской области сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ над регионом

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Тульской области. Об этом 14 апреля сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Ночью киевский режим совершил атаку БПЛА по территории региона. В результате работы дежурных средств ПВО Минобороны России воздушные цели уничтожены», — написал он в Telegram-канале.

По данным Миляева, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет, на месте работают специальные службы.

Губернатор также уточнил, что опасность атаки БПЛА в регионе по-прежнему сохраняется. При этом он заверил, что ситуация находится под контролем, и призвал граждан сохранять спокойствие.

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Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил 13 апреля об отражении российскими средствами ПВО атаки ВСУ в четырех районах региона. Тогда он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не было.

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